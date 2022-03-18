مأدبة عشاء بين الرئيس الحالي والرئيس المنتخب

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أقيمت مساء أمس مأدبة عشاء في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية جمعت بين الرئيس الحالي "مون جيه إين" والرئيس المنتخب "يون صوك يول"، واستمرت أكثر من ساعتين.وقد تحقق هذا اللقاء تحقق بعد مرور 19 يوما على إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعتبر متأخرا جدا مقارنة بالاجتماعات المماثلة في الماضي.وقد استقبل الرئيس "مون" الرئيس المنتخب "يون" لدى وصوله إلى قاعة "يو مين كوان".وكانت آخر مرة زار فيها الرئيس المنتخب "يون" المكتب الرئاسي، عندما كان يشغل منصب النائب العام.وعبر الرئيسان حديقة مكتب الرئاسة "نوك جي وان" بدون إجراء حوار خاص، إلا أن الرئيس "مون" أشار إلى تصريحات الرئيس المنتخب "يون" التي وصف فيها الحديقة بأنها "أجمل حديقة"، عندما أجرى لقاء صحفيا حول مسألة نقل المكتب الرئاسي.وبعد حوالي 5 قائق تقريبا، بدأ الرئيسان في تناول العشاء، وكان الطبق الرئيسي هو "بيبيمباب"، وهو عبارة طبق كوري تقليدي يتضمن مزيجا من الأرز والخضراوات، وهو ما يرمز للتوافق.واستمر اللقاء لمدة أطول مما كان متوقعا، حيث استغرق حوالي ساعتين ونصف.وبعد الانتهاء من مأدبة العشاء، قدم الرئيس "مون" هدية للرئيس المنتخب "يون"، عبارة عن رباط عنق.