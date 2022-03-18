الحكومة الكورية تجري إعادة هيكلة شاملة للإنفاق في العام القادم

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من المتوقع أن تقوم الحكومة الكورية الجنوبية بإعادة هيكلة الإنفاق من ميزانية الدولة للعام القادم، حيث تخطط لإعادة مستوى الإنفاق إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا، وتخفيض حجم الإنفاق المتاح الذي يمكن تعديله حسب إرادتها السياسية بأكثر من 10 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 8,3 مليار دولار.وقد وافقت الحكومة على "إرشادات إعداد الميزانية وخطة إدارتها لعام 2023 " في اجتماع لمجلس الوزراء، عقد اليوم.ويتوجب على مختلف الوزارات التقدم بخططها لطلب ميزانياتها للعام القادم إلى وزارة المالية والاستراتيجية حسب تلك الإرشادات، إلا أنه قد يتم تعديل بعض اتجاهات الإنفاق والمهام السياسية في المستقبل مع انطلاق الحكومة الكورية القادمة.وتستهدف تلك الإرشادات الحكومية ضخ الأموال اللازمة لتعديل الهيكلين الاقتصادي والاجتماعي، كما تخطط الحكومة لإعادة هيكلة الإنفاق المالي على نحو شامل من خلال إجراء ابتكار مالي، حيث تنوي تخفيض مستوى الإنفاق المؤقت الذي زاد بدرجة كبيرة في أثناء التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك المعونات المالية للطوارئ، الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة ودعم الحفاظ على التوظيف وأعمال دعم الحجر الصحي وغيرها، إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا.