فرقة ستراي كيدز تحتل قمة بيلبورد 200

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احتلت فرقة "ستراي كيدز" الغنائية الكورية قمة قائمة بيلبورد 200 الأمريكية لتسجل رقما آخر في تاريخ موسيقى الكي بوب.ووفقا لما أوردته قناة التواصل الاجتماعي الرسمية لشركة بيبل بورد اليوم الثلاثاء، احتلت الفرقة بألبومها المصغر "أودي ناري" المركز الأول في قائمة بيلبورد 200 بتاريخ 2 أبريل القادم.الجدير بالذكر أن احتلال الفرقة قمة القائمة الأمريكية يجيء للمرة الثالثة بين الفرق الكورية، بعد فرقتي "بي تي إس" و"سوبر إم".وكانت الفرقة قد أصدرت هذا الألبوم يوم 18 من مارس الجاري، وقد دخلت إلى القائمة لأول مرة بعد مرور 4 أعوام من ظهورها لتحتل القمة مباشرة.ووفقا لشركة "إم آر سي" للبيانات ذات الصلة بالمبيعات الموسيقية، تم بيع حوالي 103 آلاف نسخة من ألبوم الفرقة خلال أسبوع واحد من صدوره، ليسجل رقما قياسيا بين الألبومات الصادرة هذا العام، بينما بلغ حجم الطلبيات المسبقة على الألبوم قبل صدوره أكثر من مليون و300 ألف نسخة، وقد تم بيع حوالي 835 ألف نسخة خلال الأسبوع الأول من صدوره.علاوة على ذلك، احتلت الفرقة بهذا الألبوم المركز الأول في"قائمة الألبومات العالمية" لآيتيونز، إلى جانب قوائم ألبومات آيتيونز في 56 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.