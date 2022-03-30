سيول وواشنطن تدرسان نشر أصول استراتيجية أمريكية ردا على استفزازات بيونغ يانغ

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من المتوقع أن تبحث كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتخاذ ردود أقوى إذا أطلقت كوريا الشمالية المزيد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بما في ذلك نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية.وقال تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس الثلاثاء إن اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني كشفت كيف ردت وزارة الدفاع على مجموعة من أسئلة أعضاء اللجنة بخصوص استفزازات كوريا الشمالية. ووفقا للتقرير، أوضحت الوزارة الحاجة إلى النظر في نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية نظرا لتخلي بيونغ يانغ عن تعليقها الاختياري للتجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات.وقد أبلغت الوزارةُ اللجنةَ البرلمانية بشأن عمليات المراقبة المكثفة التي تجريها للعلامات المكتشفة على أن كوريا الشمالية تستعيد منشآتها النووية في المنطقة الشمالية الشرقية "بونغ كيه ري، التي كان قد تم هدمها جزئيا في عام 2018. وقالت الوزارة أيضا إن سيول وواشنطن اتفقتا على تطوير استجابة مشتركة أخرى تهدف إلى ردع أي استفزاز إضافي من قبل كوريا الشمالية.وقد جاء هذا الاتفاق خلال المحادثات الهاتفية بين وزيريْ دفاع البلدين بعد الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير. ويقول المراقبون إن هناك إمكانية بناء على ذلك لنشر القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي 52 إتش"، أو "بي 1 بي"، في شبه الجزيرة الكورية.