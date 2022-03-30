اللجنة الرئاسية الانتقالية تناقش إنشاء مكتب رئاسي آخر في سيجونغ

Photo : KBS News

ناقش الفريق الرئاسي الانتقالي الخطط المحتملة لإنشاء مكتب رئاسي في مدينة سيجونغ ضمن الجهود المبذولة لتحويل المدينة التي تقع في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" إلى عاصمة إدارية لكوريا.وقال الفريق أمس الثلاثاء إن المناقشات ذات الصلة جرت خلال استعراض تقارير سياسية في وقت سابق من اليوم من قبل مكتب رئيس الوزراء والوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية.وقد أبلغ مكتب رئيس الوزراء عن إمكانية إنشاء مكتب رئاسي ثان في مدينة سيجونغ، وتسريع الجدول الزمني لنقل البرلمان من سيول إلى تلك المدينة.كما شددت الوكالة الوطنية لتشييد المدن الإدارية على ضرورة تنفيذ هذه التحركات، وتعهدت بتقديم المساعدات اللازمة.وتمت أيضا مناقشة إجراءات أخرى لاستكمال تحول سيجونغ إلى عاصمة إدارية، بما في ذلك احتمال نقل منظمات مركزية وعامة أخرى إليها.