تقرير يقول إن آن تشول سو لا يريد منصب رئيس الوزراء

Photo : KBS News

أفادت بعض التقارير بأن رئيس الفريق الرئاسي الانتقالي "آن تشول سو" أعرب عن نيته ألا يصبح رئيسا للوزراء للحكومة الجديدة.جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس المنتخب "يون صوك يول"، وأوضح أحد مساعدي الرئيس المنتخب لوكالة يونهاب للأنباء أمس الثلاثاء إن يون وآن عقدا اجتماعا وجها لوجه في حوالي الساعة 5:30 مساء، حيث أخبر آن الرئيس المنتخب بأنه يريد التركيز على مهامه كرئيس للجنة الانتقالية.وقد جاءت هذه التصريحات فيما تقوم اللجنة بصياغة قائمة تتألف من أسماء خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بمن فيهم آن، الذي كان قراره في اللحظة الأخيرة لتوحيد الترشح الرئاسي مع يون عاملا حاسما في فوز يون في الانتخابات. ويقول بعض المراقبين إن "آن"، المرشح الرئاسي السابق لحزب الشعب الصغير، يسعى لأن يصبح رئيسا لحزب قوة الشعب الذي سيصبح قريبا حزبا حاكما، بعد اندماج محتمل بين الحزبين كوسيلة لتحقيق هدفه النهائي في أن يصبح الرئيس القادم. وقال مساعد آن إنه يدرس عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء للإعلان عن خططه ذات الصلة.