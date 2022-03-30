كوريا تخسر أمام الإمارات وتحتل المركز الثاني في تصفيات كرة القدم بعد إيران

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أنهى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم محتلا المركز الثاني بعد خسارته أمام منتخب الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء.وخلال المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت على استاد آل مكتوم في دبي مساء أمس الثلاثاء، سجل حارب عبد الله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 54، ليمنح منتخب كوريا الجنوبية الخسارة الأولى في مشوارها في مونديال قطر 2022. وكان المنتخب الكوري قد بدأ المباراة وهو يتصدر المجموعة الأولى بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء على منتخب إيران في سيول يوم الخميس الماضي.وبرصيد 23 نقطة من سبع انتصارات وتعادلين، احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني بعد إيران التي حققت 25 نقطة، بما في ذلك الفوز بهدفين مقابل لا شيء على منتخب لبنان يوم أمس الثلاثاء.وفي حين أن كوريا الجنوبية وإيران قد ضمنتا بالفعل المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة، سيلعب منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، مباراة فاصلة في التصفيات مع منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، في شهر يونيو القادم، ومن ثم سيتأهل الفائز في تلك المباراة إلى مباراة نهائية مع فريق من أمريكا الجنوبية.