الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

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أبدت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، مخاوف بشأن الطموحات النووية لكوريا الشمالية واستفزازاتها الصاروخية الباليستية.ونقل جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، هذا الموقف في إفادة إعلامية يوم أمس الثلاثاء، حيث قال إن الولايات المتحدة أوضحت أن برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يمثل تهديدا مستمرا للمنطقة، موضحا أن تلك التهديدات تشمل جهود النظام الكوري الشمالي لتطوير برنامجه النووي.وقال إن الولايات المتحدة قلقة من محاولة كوريا الشمالية التطوير المستمر لقدراتها النووية والصاروخية الباليستية، ووصف ذلك بأنه أمر استفزازي، ويهدد أمن حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.وبالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث إن التحليل الأمريكي بشأن أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا، لا يزال قيد التنفيذ.وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أصدرت تقييما في وقت سابق مفاده أن الصاروخ الكوري الشمالي نسخة معدلة من صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ 15"، وهو ما يخالف ادعاء كوريا الشمالية بأنها أطلقت صاروخا جديدا من طراز "هوا صونغ 17".