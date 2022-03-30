توفير المزيد من المستشفيات لتقديم علاج شخصي لكورونا اعتبارا من اليوم

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية زيادة عدد العيادات الإقليمية التي تقدم استشارات شخصية وعلاجا لمرضى كورونا، اعتبارا من اليوم الأربعاء.ووفقا للسلطات الصحية اليوم، يمكن لأي مستشفى وعيادة الآن التقدم بطلب للحصول على تعيين من قبل الدولة كمركز للمرضى الخارجيين لمرضى كورونا الخاضعين للعلاج في المنازل طالما أن تلك المستشفيات والعيادات تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات.ويذكر أنه سيُسمح للمستشفيات بإطلاق مثل هذه الخدمات العلاجية اعتبارا من اليوم بينما سيُسمح للعيادات الأصغر بعلاج مرضى كورونا اعتبارا من يوم الاثنين القادم.وسوف يتم السماح لمرضى كورونا الخاضعين للحجر الصحي بالخروج مؤقتا لتلقي العلاج الشخصي. وكان هناك 279 منشأة طبية فقط في جميع أنحاء البلاد تقوم بتقديم العلاج الشخصي لمرضى كورونا حتى يوم أمس الثلاثاء.ومن ناحية أخرى، تخطط الحكومة لبدء التطعيم ضد فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة غدا الخميس.