انخفاض عدد عمال اليومية للشهر العاشر على التوالي في فبراير

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انخفض عدد العاملين باليومية بشكل حاد في شهر فبراير الماضي، ليمتد هذا الاتجاه الهبوطي للشهر العاشر على التوالي.ونقل تقرير نشرته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن قاعدة البيانات الوطنية للإحصاء إن عدد العاملين بعقود تقل عن شهر واحد في فبراير قد بلغ مليونا و61 ألفا، بانخفاض مقداره 149 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد سجل هذا الرقم انخفاضا سنويا في كل شهر منذ مايو من العام الماضي. وشهد العاملون المياومون في الخمسينيات من العمر أكبر انخفاض عند 74 ألفا، ويليهم العاملون في العشرينيات من العمر بـ60 ألفا.ومع ذلك، ارتفع عدد الوظائف اليومية لمن هم فوق 65 سنة بمقدار 11 ألفا. وبحسب الجنس، انخفض عدد العاملين الرجال بمقدار 87 ألفا، بينما شهدت عدد النساء العاملات انخفاضا قدره 61 ألفا.وأوضح مسؤول في هيئة الإحصاءات الكورية أن الأتمتة والميكنة في عدد متزايد من الشركات المحلية كانت من بين العوامل الرئيسية في هذا الانخفاض المستمر في الوظائف اليومية، كما أن طول أمد جائحة كورونا أثر أيضا في هذا الاتجاه.