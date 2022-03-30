فجوة الأجور بين الجنسين في الشركات الكورية الكبرى تنخفض إلى 1,43 مرة

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أظهر تقرير جديد أن المديرين التنفيذيين والموظفين العاديين الذكور في الشركات الكبرى الكورية قد حصلوا على رواتب تصل إلى 1,43 مرة ضعف رواتب نظرائهم من الإناث في العام الماضي.ووفقا للبيانات التي تمت معالجتها بواسطة موقع "سي إي أوه سكور" لدراسات الشركات المحلية اليوم الأربعاء، كشفت 284 شركة، من بين أكبر 500 شركة كورية، عن مستويات رواتب موظفيها مصنفة حسب الجنس.وقد أبلغت هذه الشركات أبلغت عن متوسط رواتب وصل إلى 93,7 مليون وون في العام الماضي، وقد تلقى الموظفور الرجال 114 مليون وون في المتوسط مقارنة بـ71,1 مليون وون للموظفات.ومع ذلك، تراجعت فجوة الأجور بين الجنسين بشكل طفيف، من 1,47 مرة في عام 2020، و1,5 مرة في عام 2019. وأبلغ حوالي 60 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة عن انخفاض في فجوة الأجور بين العاملين من الذكور والإناث في العام الماضي، بينما أفاد حوالي 34 في المائة باتجاه معاكس.وبلغ التفاوت في الرواتب بين الرجال والنساء في أكبر شركة في البلاد،"سام سونغ للإلكترونيات"، 1,34 ضعف.