الصناعات النامية الجديدة تساهم في تقليل تأثيرات كورونا في كوريا

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تبين أن الصناعات النامية الجديدة، مثل أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية، قد ساهمت مساهمة كبيرة في تقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا في كوريا الجنوبية.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، ارتفع معدل مساهمة الصناعات النامية الجديدة في تحفيز القيمة المضافة الإجمالية على الصادرات الكورية إلى مستوى 24% منذ عام 2020، بعد أن كان حوالي 20% في عام 2015.وأشار التقرير إلى أن شركات الصناعات النامية الجديدة الكورية المسجلة في سوق البورصة "كوسبي" حققت في عام 2020 زيادة في قيمة أرباحها التشغيلية بنسبة 34% مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن هذه الشركات تقود الاقتصاد الكوري من حيث التصدير والاستثمار، معتمدة على قدراتها التنافسية العالية.لكنه أضاف أن هناك احتمالا لتعرض الصناعات النامية الجديدة لانكماش بسبب عدم الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية للمواد الخام، وتضييق الفجوة التقنية مع الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية.