25.5 % زيادة في مؤشر أسعار الواردات الكورية في فبراير

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية زيادة تجاوزت 20% في مؤشر أسعار الواردات نتيجة لارتفاع أسعار النفط والمواد الخام.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، زاد مؤشر أسعار الواردات لكوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ15 شهرا متتالية منذ شهر ديسمبر من عام 2020.وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار واردات الفحم والمنتجات النفطية سجل زيادة بنسبة 65.4% بسبب الاتفاع في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والمعادن غير الحديدية.وقال التقرير إن مؤشر حجم الواردات في شهر فبراير الماضي زيادة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة لـ18 شهرا متتالية.ويرجع السبب في ارتفاع مؤشر حجم الواردات إلى زيادة حجم واردات الرقائق الذاكرة المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات، والبطاريات الثانوية المستخدمة في إنتاج السيارات الصديقة للبيئة.أما مؤشر أسعار الصادرات لشهر فبراير فقد ارتفع بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا لـ16 شهرا متتالية.كما ارتفع مؤشر حجم الصادرات بنسبة 6%، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.