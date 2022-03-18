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إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 400 ألف لأول مرة منذ أسبوع

Write: 2022-03-30 12:50:25Update: 2022-03-30 14:20:47

إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 400 ألف لأول مرة منذ أسبوع

Photo : YONHAP News

تم الإبلاغ عن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، وهو ما يقل بحوالي 60 ألف حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.
وقالت الحكومة إن انتشار المتحور "أوميكرون" بدأ ينحسر في الآونة الأخيرة، لكنها أكدت على ضرورة مواصلة حالة اليقظة.
وزاد عدد الوفيات بمقدار 432 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلا بذلك ثاني أعلى مستوياته منذ تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية.
وتجاوز إجمالي عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة ألف شخص لـ23 يوما متتالية.
وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون علاجا في منازلهم حوالي مليون و710 آلاف شخص.
وتخطط الحكومة للكشف عن قواعد التباعد الاجتماعي المعدلة يوم الجمعة القادم بعد الاستماع إلى آراء طبقات الشعب المختلفة.
وقررت الحكومة استيراد كمية إضافية من علاج "باكسلوفيد" ضد كورونا تكفي لـ276 ألف شخص.
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