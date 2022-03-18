آن تشول سو يعلن عدم مشاركته في الحكومة الجديدة

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عقد "آن تشول سو" رئيس اللجنة الانتقالية للرئيس المنتخب "يون صوك يول" مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، أعلن فيه عن موقفه بشأن خططه المستقبلية، وقال إنه قرر عدم المشاركة في مجلس وزراء الحكومة الجديدة من أجل تخفيف العبء عن الرئيس المنتخب "يون"، معربا عن نيته فتح طريق أمام "يون" ليقرر ما يشاء فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء.وأضاف أنه سيقوم بتقديم توصية بشأن الشخصيات الصالحة والقادرة على تولي مناصب الوزراء، تنفيذا للتعهدات الانتخابية بتشكيل حكومة مشتركة، مؤكدا على أنه سيبذل جهودا لتوسيع نطاق التأييد الشعبي لحزبه.وفيما يتعلق باحتمال ترشحه لمنصب رئيس حزب قوة الشعب، قال إنه سيدرس ذلك في العام القادم الذي ستنتهي فيه فترة خدمة رئيس الحزب الحالي "لي جون سوك".ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء في أوائل شهر أبريل.