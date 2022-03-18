سيول وموسكو تبحثان الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية

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تواصل كوريا الجنوبية وروسيا التعاون المشترك بشأن القضية النووية الكورية الشمالية على الرغم من مرور علاقاتهما بفترة صعبة بسبب أزمة أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن كبير المفاوضين النوويين الكوريين "نوه كيو دوك" قد أجرى أمس الثلاثاء محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية خاصة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري، واتفقا على مواصلة التعاون لإدارة أوضاع شبه الجزيرة الكورية بشكل مستقر.وشدد المسؤول الكوري "نوه" على أهمية المواجهة المشتركة للمجتمع الدولي من أجل دفع كوريا الشمالية للتوقف على الفور عن ممارسة الأعمال التي تسبب التوتر، والعودة إلى الحل الدبلوماسي من خلال الحوار، داعيا الجانب الروسي إلى أن يقوم بدور بناء لتحقيق ذلك الغرض.