اللجنة الانتقالية تقترح إلغاء القيود على ساعات العمل بعد مرور ذروة تفشي كورونا

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اقترحت اللجنة الانتقالية الرئاسية أن تلغي الحكومة القيود المفروضة على ساعات العمل، بعد تأكيد السلطات الصحية أن موجة تفشي فيروس كورونا قد تجاوزت ذروتها.ونقل المتحدث باسم الفريق الانتقالي "شين يونغ هيون" هذا الموقف في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء. وبموجب قواعد التباعد الاجتماعي الحالية، يُسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى الساعة 11 مساء فقط.وقال نائب المتحدث "وون إيل هي" إن الاقتراح يعكس آراء أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص، الذين أثاروا الحاجة إلى إزالة قيود مكافحة الفيروس غير العلمية، وأضاف أن اتخاذ القرارات يجب أن يستند إلى البيانات العلمية، وليس إلى التقدير السياسي.كما أشار إلى أن اللجنة الفرعية الخاصة بكورونا التابعة للفريق الانتقالي علمت أن 9 من أصل 11 منظمة قد قدرت أن الإصابات بدأت في التراجع، موضحا أن الفريق يقترح بناء على هذا التقييم أن يتم إلغاء جميع القيود المفروضة على ساعات العمل.