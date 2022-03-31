السلطات الصحية تجري اختبار الأجسام المضادة لكورونا في جميع أنحاء البلاد

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قررت الحكومة إجراء اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا على 10 آلاف شخص من جميع أنحاء البلاد، بمن في ذلك الأطفال والمراهقون، لمعرفة عدد الذين تكونت لديهم أجسام مناعية مضادة.وقد أجريت دراسات مماثلة لكنها كانت جزئية واقتصرت على فئات عمرية معينة وفي مناطق معينة.ووفقا للمتحدث باسم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "كو جيه يونغ"، اتفقت اللجنة الانتقالية الرئاسية والوكالة على توسيع نطاق الاختبار ليشمل جميع الفئات العمرية وجميع المناطق.وأضاف "كو" أن الاستعدادات جارية لاتخاذ قرار بشأن توقيت الاختبار والتعويض المادي لمن يتطوعون لإجرائه.وفي وقت سابق، طلبت اللجنة الانتقالية من الحكومة إجراء الاختبار على نطاق واسع، وقبلت الحكومة تلك الدعوة.وأوضح رئيس اللجنة الانتقالية "آن تشول سو" أن إجراء اختبار الأجسام المضادة لعدد كبير من الأشخاص ازدادت ضرورته وسط انتشار السلالة المتحورة "أوميكرون" القابلة للانتقال السريع.