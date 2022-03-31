كوريا الجنوبية تطور طائرات التسلل بدون طيار وأسلحة بالليزر عالي الطاقة

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قررت كوريا الجنوبية تطوير التقنيات الرئيسية للأسلحة الحديثة حتى عام 2024.وعقدت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي اجتماعا افتتاحيا للجنة إدارة مشروع التكنولوجيا الفائقة أمس الأربعاء، أعلنت فيه عن خطة لتطوير الأصول الدفاعية المتقدمة.وحضر اللقاء مسؤولون من الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع والجيش.وبموجب الخطة، ستطور الإدارة التقنيات اللازمة للأقمار الصناعية التي تدور في مدار منخفض فوق الأرض باستخدام المقذوفات الفضائية التي تعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى مركبات الطيران عالية التقنية، مثل مركبات التسلل الجوية متعددة الأغراض بدون طيار، والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.ومن المتوقع أن يؤدي وضع قمر صناعي صغير في مدار أرضي منخفض إلى تعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة العسكرية.وقالت وكالة اقتناء الأسلحة إنها ستبدأ في تطوير تكنولوجيا أسلحة الليزر عالي الطاقة من فئة 100 كيلوواط خلال هذا العام.وبالنسبة لمشروع تكنولوجيا الدفاع، خصصت الدولة ميزانية قدرها 266.4 مليار وون لهذا العام، بزيادة كبيرة عن 20 مليار وون في عام 2019.وتعمل الحكومة على دفع التطور التكنولوجي في ثمانية مجالات مختلفة، بما في ذلك الفضاء والذكاء الاصطناعي والأسلحة الأسرع من الصوت، لتحقيق الابتكار في القدرات القتالية.