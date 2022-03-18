زيادة ثروة 83% من كبار المسؤولين الحكوميين في عام 2021

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أظهرت بيانات حكومية أن أكثر من 80% من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى أبلغوا عن زيادة في ثرواتهم الشخصية في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.وكشفت لجنة الأخلاقيات الحكومية اليوم الخميس عن أصول حوالي ألفين من كبار المسؤولين ونشرتها في الجريدة الرسمية، حيث يجب على كبار موظفي الخدمة المدنية ورؤساء الحكومات المحلية وأعضاء الهيئات التشريعية وكبار القضاة الإفصاح عن ثرواتهم الشخصية سنويا بموجب قانون أخلاقيات الخدمة العامة في كوريا. وبحسب البيانات، فإن 83% من إجمالي 1978 مسؤولا حكوميا أبلغوا عن زيادة في ثرواتهم في العام الماضي، وبلغت ثروة كبار المسؤولين في المتوسط 1.62 مليار وون حتى نهاية عام 2021. وتُعزى زيادة ثرواتهم بدرجة كبيرة إلى ارتفاع قيمة العقارات والأسهم. وكشف الرئيس "مون جيه إين" عن وصول ثروته إلى 2.19 مليار وون حتى نهاية عام 2021، بزيادة قدرها 114 مليون وون عن العام الأسبق، وفقا للبيانات. كما أوضح المكتب الرئاسي أن إجمالي دخل "مون" بعد خصم الضرائب خلال فترة رئاسته كان 1.64 مليار وون. ومن بين الوزراء، أبلغت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "جونغ يونغ إيه" عن أكبر ثروة، حيث بلغت 4.56 مليار وون، بزيادة قدرها 487 مليون وون عن العام الأسبق. وبلغ متوسط الأصول التي أبلغ عنها 289 نائبا برلمانيا 3.15 مليار وون، وقد أبلغ 240 منهم عن زيادة في الثروة. وتصدَّر النائب "جون بونغ مين"، من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، قائمة النواب الأثرياء، حيث أبلغ عن 106.5 مليار وون. وجاءت زميلته "بارك دوك هيوم" من نفس الحزب في المركز الثاني، حيث أبلغت عن أصول بقيمة 67.2 مليار وون.