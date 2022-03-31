تراجع معنويات الشركات الكورية في مارس للشهر الثالث على التوالي

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تراجعت معنويات الشركات للشهر الثالث على التوالي في مارس، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 83 نقطة في مارس، بانخفاض قدره نقطتان عن الشهر الماضي.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد سجل المؤشر انخفاضا لثلاثة أشهر متتالية منذ ارتفاعه إلى 87 نقطة في ديسمبر.وأرجع البنك المركزي هذا التدهور في معنويات الشركات إلى استمرار تفشي المتحور "أوميكرون"، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الخدمات اللوجستية الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار 7 نقاط على أساس شهري إلى 84 نقطة في مارس، وهو أقل مستوى منذ فبراير من العام الماضي.وظلت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، التي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة ومتاجر التجزئة، دون تغيير عند 81 نقطة.ومن ناحية أخرى، تراجعت توقعات الشركات المحلية لشهر أبريل بمقدار 5 نقاط على أساس شهري لتصل إلى 83 نقطة.