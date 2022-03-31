الرئيس المنتخب يون يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي

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تحدث الرئيس المنتخب "يون صوك يول" عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" أمس الأربعاء، حيث اقترح عليه توسيع التعاون الثنائي في قطاع أشباه الموصلات.وفقا "كيم أون هيه" للمتحدثة باسم الرئيس المنتخب، تحدث الجانبان عبر الهاتف في الساعة 5:30 مساء لمدة 25 دقيقة.وخلال المكالمة، قال "يون" إن البلدين واصلا توسيع العلاقات الودية بوصفهما شريكين في علاقة مشاركة شاملة تتوجه نحو المستقبل. واقترح الرئيس المنتخب أن يوسع البلدان التعاون في صناعة أشباه الموصلات، ووافقه رئيس الوزراء الهولندي على أن تعاون البلدين سيؤدي إلى نجاح كبير، لأنهما دولتان رائدتان في هذا القطاع.كما أعرب "يون" و"روته" عن قلقهما العميق بشأن تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي، واتفقا على تعزيز التضامن على الساحة الدولية لدفع السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.ودعا رئيس الوزراء الهولندي "يون" إلى زيارة هولندا في أقرب وقت بعد تنصيبه، بينما وعد الرئيس المنتخب ببدء المناقشات لتحقيق تلك الزيارة.