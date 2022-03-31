تراجع الناتج الصناعي الكوري في فبراير للشهر الثاني

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة مؤشر الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر فبراير الماضي، بسبب تأثير القاعدة والمخاوف من الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكورية اليوم الخميس، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد في فبراير بنسبة 0.2% على أساس شهري.وبذلك يكون الناتج الإجمالي الكوري قد انخفض للشهر الثاني على التوالي، وهو أول انخفاض لشهرين متتاليين منذ أن سجل المؤشر انخفاضا لمدة 5 أشهر متتالية من يناير إلى مايو من عام 2020.وزاد الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، في حين انخفض إنتاج قطاع الخدمات بمقدار 0.3% على أساس شهري.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.1% عن الشهر السابق.وانخفض استثمار رأس المال بنسبة 5.7% على أساس شهري في فبراير، وهو أكبر انخفاض منذ عامين.