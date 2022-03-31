بدء تطعيم الأطفال الكوريين بين 5 و11 عاما بلقاحات كورونا

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بدأ اليوم الخميس تطعيم الأطفال الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح فيروس كورونا.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، سيبدأ تطعيم تلك الفئة العمرية التي يتجاوز عددها 3 ملايين طفل، في حوالي 1200 مؤسسة طبية في جميع أنحاء البلاد.ويجب أن يكون الأطفال برفقة والديهم أو أولياء أمورهم القانونيين ليتم تطعيمهم.وسوف يتم تطعيم الأطفال بجرعتين من لقاح "فايزر" بفاصل مدته 8 أسابيع، ولكن من الممكن تقديم الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من الأولى إذا كان لديهم أسباب طبية أو شخصية.وقد تم فتح باب الحجز يوم الخميس الماضي، حيث قام 1.3% من هذه الفئة العمرية بحجز موعد للحصول على اللقاح اعتبارا من يوم الاثنين.ويمكن حجز موعد التطعيم على هذا الموقع: ncvr.kdca.go.kr