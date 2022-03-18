الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر

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تم الكشف عن الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها في بطولة كأس العالم لعام لكرة القدم 2022 في قطر.وتم اختيار كابتن المنتخب الكوري "سون هُنغ مين" مع اللاعب المشهور "ليونيل ميسي" ليكونا عارضين للكرة الرسمية.وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس في موقعه الرسمي على الإنترنت عن تصميم ومواصفات الكرة التي سُميّت "الرحلة" وأنتجتها شركة "أديداس".ووفقا للاتحاد الدولي، تم إنتاج "الرحلة" بواسطة اختبارات صارمة في معامل تمتاز بالدقة والثبات، حيث تساهم تقينة "سبيد سيل" المتمثلة في تكوين الكرة من 20 قطعة من مادة البولي يوريثين، في تحسين الدقة واستقرار السرعة في الهواء.وتعتبر "الرحلة" أول كرة في كأس العالم تُصنع باستخدام الأحبار والمواد اللاصقة القائمة على الماء فقط لتكون صديقة للبيئة.وقامت أديداس بتصميم تلك الكرة مع مراعاة الثقافة وتصميمات المباني المعمارية التقليدية القطرية.واختارت الشركة اللاعب "سون هنغ مين" الذي تفخر به كوريا، واللاعب البارز "ليونيل ميسي" ليكونا عارضين للكرة الرسمية الجديدة.وفي الصور الترويجية لها، أظهر اللاعب سون تعابير وجه ممتلئة بالثقة بالنفس وابتساماته ودية وهو يضع الكرة فوق إصبعه.