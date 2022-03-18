هيون ديه تطوّر مع آرامكو محركا ووقودا صديقين للبيئة

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​صرحت مجموعة هيون ديه الكورية الجنوبية لصناعة السيارات أمس بأنها ستقوم بالتعاون مع شركة النفط الوطنية السعودية "آرامكو" وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، بتطوير محرك ووقود صديقين للبيئة.وأقامت الشركة مراسم إبرام اتفاقية مع الشركة والجامعة السعوديتين لبحث إنتاج محرك الحرق فائق النحافة "ألترا لين بيرن إنجاين"، والوقود الاصطناعي الصديق للبيئة "إي فويل".ومن المتوقع أن تستمر عملية البحوث خلال العامين القادمين باستخدام تقنية محرك الحرق فائق النحافة لشركة هيون ديه وتقنية صنع الوقود لشركة آرامكو.ومن المقرر أن تسهم الجامعة السعودية في توفير القوى العاملة البحثية والمرافق من أجل أعمال الفحص والتدقيق بما في ذلك اختبارات المحرك.ومن المتوقع أن تجري الاختبارات في مركز بحث الحرق النظيف التابع للجامعة السعودية.ويتميز محرك الحرق فائق النحافة بارتفاع كفاءة الحرارة وكفاءة استهلاك الوقود بدرجة كبيرة، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى أقصى درجة.أما الوقود الاصطناعي الصديق للبيئة فهو عبارة عن وقود يتم إنتاجه من خلال تفاعل تحفيزي للهيدروجين الناتج عن التحليل الكهربائي للماء وثاني أكسيد الكربون الذي يتم التقاطه من الغلاف الجوي، بحيث يمكن استخدامه كما هو الحال في محركات الاحتراق الداخلي العامة.وأكدت الشركة الكورية أن هذا البحث المشترك يستهدف تطوير تقنية خاصة للتحول الطبيعي إلى الحياد الكربوني من خلال تقليل غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الوقود الأحفوري بأكبر درجة.