حفل زفاف نجمين كوريين اليوم

Photo : YONHAP News

أقيم اليوم حفل زفاف النجم "هيون بين" والنجمة "سون ييه جين" اللذين حظيا بحب كبير بعد تمثيلهما في المسلسل التلفزيوني الكوري "الهبوط غير المتوقع من الحب" .وقد أقيم الحفل في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم في فندق "غراند واركوهيل" في سيول، بعد مرور عامين على بدء العلاقة بينهما في شهر مارس من عام 2020، وذلك بحضور المقربين منهما فقط.ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحفل باستثناء إلقاء الممثل "جانغ دونغ كون" صديق الزوج القديم كلمة تهنئة.يشار إلى أن هذين الفنانيْن الكوريين قد التقيا أول مرة من خلال فيلم" المفاوضات" في عام 2018، وفي العام التالي التقيا مجددا في مسلسل "الهبوط غير المتوقع من الحب".وقد انتشرت شائعات حول وجود علاقة حب بينهما مرتين من قبل، إلا أنهما نفيا ذلك، ولكن في شهر يناير من العام الماضي، أي بعد مرور شهر واحد على نهاية عرض المسلسل، أعلنا أنهما في علاقة حب منذ عامين تقريبا، وهو ما أدهش عشاقهما داخل وخارج البلاد.