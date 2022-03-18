انخفاض عدد المصابين بكورونا وزيادة عدد ذوي الحالات الخطيرة

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صرحت السلطات الصحية الكورية بأن عدد المصابين بفيروس كورونا ذوي الحالات الخطيرة قد زاد بمقدار 14 أمس ليبلغ إجمالي عددهم ألفا و315.وكان عدد أولئك المرضى قد وصل أمس ولأول مرة، إلى مستوى ألف و300، ليسجل رقما قياسيا ليومين متتاليين، كما ظل في مستوى يزيد عن ألف لأربعة وعشرين يوما متتالية، أي منذ يوم الـ8 من مارس.وزاد عدد الوفيات أمس بمقدار 375 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات التراكمي 16 ألفا و230، وبلغ معدل الوفيات اليومي حوالي 330 خلال الأسبوع الأخير.ورغم انخفاض عدد الإصابات الجديدة، إلا أن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة وعدد الوفيات مستمران في الزيادة يوميا.ومن ناحية أخرى، بدأت السلطات الصحية الكورية اليوم في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، ونصحت الأسر التي لديها أطفال معرضون لمخاطر صحية وذوو الأمراض الأساسية بتطعيمهم، حتى ولو يصابوا بالفيروس من قبل، بينما أوضحت أنه يمكن للأطفال الأصحاء الذين أصيبوا بالفيروس من قبل، ألا يتلقوا التطعيم.