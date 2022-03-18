مكتب الرئاسة يعرب عن استيائه إزاء إثارة الشكوك حول نفقات قرينة الرئيس

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أعرب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي عن استيائه إزاء ما أثير من شكوك حول نفقات السيدة الأولى "كيم جونغ سوك"، قرينة الرئيس "مون جيه إين".وقال "بارك سو هيون" مساعد الرئيس للتواصل مع الشعب اليوم إنه يشعر مرة أخرى بالاستياء إزاء إثارة تلك الشكوك التي تشمل تكاليف الأنشطة الخاصة لمكتب الرئاسة والنفقات على ملابس قرينة الرئيس.وشدد بارك على أن حكومة الرئيس "مون جيه إين" استخدمت أقل مستوى من تكاليف الأنشطة الخاصة منذ بدئها، كما ظلت تعمل على زيادة شفافيتها.وأوضح أن الحكومة أنفقت 8.8 مليار وون، أي ما يمثل 70.4% من ميزانية الأنشطة الخاصة لمكتب الرئاسة، في عام 2017، وأرجعت المتبقي إلى خزانة الدولة، وبعد ذلك ظلت تخصص حوالي 9 مليارات و650 مليون وون سنويا للأنشطة الخاصة.وأشار إلى أن إجمالي تكاليف الأنشطة الخاصة للحكومة انخفضت بنسبة 40.2% من 400 مليار و700 مليون وون في عام 2017، إلى 239 مليارا و600 مليون وون هذا العام.