زيادة متوسط طول الكوريين وزيادة البدانة لدى الرجال

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كشف تقرير نشرته الوكالة الوطنية الكورية للتكنولوجيا والمعايير عن أن متوسط طول الرجال الكوريين زاد إلى 172.5 سنتيمتر، بينما زاد متوسط طول النساء الكوريات إلى 159,6 سنتيمتر، كما اتضح أن نصف عدد الرجال البالغين يصنفون كبدناء.ووفقا لبحث أجرته الوكالة على حوالي 6 آلاف و800 من المواطنين الكوريين البالغين، اتضح أن متوسط الطول لدى الرجال زاد بمقدار 6,4 سنتيمتر، ولدى النساء بمقدار 5,3 سنتيمتر، بالمقارنة مع أول بحث من هذا النوع تم إجراؤه قبل 40 عاما.وأضاف التقرير أن معدل مؤشر كتلة الجسم بلغ لدى الرجال 24.9 وهو ضمن الوزن المفرط، بينما بلغ هذا المعدل لدى النساء 24.9 وهو ضمن الوزن المعياري، وبالتالي أدرجت الدراسة ما نسبته 47% من الرجال و23% من النساء ضمن فئة البدناء، مع الإشارة إلى أن مستوى البدانة لدى النساء الأكبر من 35 عاما قد انخفض بالمقارنة مع البحث السابق.وقال التقرير إن متوسط طول الأرجل لدى الكوريين زادت قليلا بالمقارنة مع ما كان عليه قبل 17 عاما، مما يشير إلى تحول هيكل الجسم ليكون مماثلا لهيكل الجسم الغربي تدريجيا، لكن مؤشر عرض الرأس لم يتغير كثيرا خلال الأربعين عاما الماضية، ليحافظوا على الشكل التقليدي للشرقيين.الجدير بالذكر أن البحث جرى على مواطنين كوريين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و69 عاما، خلال الفترة من شهر مايو من عام 2020 وحتى نهاية العام الماضي.وتخطط الوكالة لتطبيق نتائج هذا البحث على مختلف المجالات، بما في ذلك الأجهزة الطبية والهندسة البشرية.