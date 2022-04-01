الرئيس المنتخب يقترح تسهيل لوائح الإقراض لمبتاعي المنازل لأول مرة

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس المنتخب "يون صوك يول" تعليمات للجنته الانتقالية بتعديل نسبة القرض إلى القيمة لأولئك الذين يسعون إلى شراء منزل لأول مرة.وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "كيم أون هيه" في بيان أمس الخميس إن "يون" دعا إلى اتخاذ تدابير لتخفيف بعض الأعباء الضريبية المفرطة عن الذين يسعون لشراء أول منزل لهم، بعد أن تلقى إحاطة من القسم الاقتصادي في فريقه الانتقالي.وحث يون أعضاء الفريق على اتباع نهج جريء وتغيير طريقة تفكيرهم، مع مراعاة مستقبل الشباب.وفيما يتعلق بالميزانية الإضافية التي تهدف إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص المتضررين من الوباء، قال "يون" إنه يجب على الدولة تعويض التجار الذين يعانون من خسائر نتيجة لقيود الحكومة بشأن فيروس كورونا.واقترح إنفاق 50 تريليون وون لتعويضهم عن تلك الخسائر من خلال إعادة هيكلة النفقات غير الضرورية. كما شدد الرئيس المنتخب على أهمية الدعم المالي والإعفاءات الضريبية للشركات لتعزيز نموها الديناميكي والمبتكر.