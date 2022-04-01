سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على التعاون الوثيق في اجتماع لرؤساء الأركان

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تعهد كبار المسؤولين العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الإقليمية، في أول اجتماع لهم وجها لوجه منذ عام.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول، عقد رئيس الأركان الجنرال "وان إين تشول" ونظيراه الأمريكي "مارك ميلي" والياباني "كوجي يامازاكي"، اجتماعا ثلاثيا في مقر قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية في هاواي يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.وفي بيان صحفي مشترك، قالت الدول الثلاث إنها ناقشت التحديات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، والتزام واشنطن الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.وأضاف البيان أن المسؤولين الثلاثة اتفقوا على أهمية تعزيز الأمن الإقليمي من خلال التعاون والتنسيق الثلاثي الوثيق. كما تبادلوا الآراء حول التعاون متعدد الأطراف والتدريب ضمن الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون منطقة حرة ومفتوحة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.يُذكر أن مثل هذا الاجتماع الثلاثي ظل يُعقد مرة أو مرتين سنويا منذ عام 2010، إما وجها لوجه أو عبر الإنترنت، وقد عُقِد آخر اجتماع وجها لوجه في أبريل من العام الماضي.