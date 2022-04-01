البنك المركزي الكوري يحصل على جائزة أفضل بنك مركزي لهذا العام

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تم اختيار البنك المركزي الكوري أمس الخميس ليكون "أفضل بنك مركزي لهذا العام"، من قبل معهد البنوك المركزية، وهو مزود للمعلومات المالية.وجاء هذا الاختيار تقديرا لقرار البنك في الوقت المناسب برفع سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس من العام الماضي، وهو أول بنك يتخذ هذا القرار من بين الدول المتقدمة. وقال المعهد إن إجراء البنك المركزي الكوري ساهم في السيطرة على أوجه الضعف المرتبطة بارتفاع أسعار الأصول وديون الأسر.كما أشار المعهد إلى الإجراءات التي اتخذها البنك الكوري المركزي لتحقيق الاستقرار في السوق المالية، والإدارة السليمة لسياسته النقدية.وأشار المعهد أيضا إلى أن البنك المركزي الكوري أدار سياساته بنجاح للتصدي لتغير المناخ، كما قام بتجريب عملة رقمية قد يتم العمل بها في المستقبل.وقد تأسس معهد البنوك المركزية في عام 1990 في المملكة المتحدة، وهو يقدم الأخبار والمعلومات حول البنوك المركزية والمنظمات المالية الدولية عالميا، وقد بدأ في منح تلك الجائزة في عام 2014.