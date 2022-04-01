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الاقتصادية

رفع أسعار الغاز والكهرباء في كوريا بدءا من اليوم

Write: 2022-04-01 10:17:00

رفع أسعار الغاز والكهرباء في كوريا بدءا من اليوم

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الجمعة، وسط ارتفاع أسعار الطاقة.
ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة، سترتفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 3%، أي بمقدار 0.43 وون، لتصبح 14.65 وون لكل ميغا جول.
وسيرتفع سعر الاستخدام التجاري بنسبة 1.3%، أي بمقدار 0.17 وون، إلى 14.26 وون.
وقالت الوزارة إنها اضطرت إلى رفع الأسعار بسبب الزيادات الحادة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية.
ويُعد هذا الارتفاع الأول من نوعه منذ أن خفضت الحكومة الأسعار بنسبة 13.1% في يوليو من عام 2020.
واعتبارا من اليوم الجمعة أيضا، سترتفع أسعار الكهرباء بمقدار 6.9 وون لكل كيلوواط/ساعة. وسيؤدي هذا إلى رفع متوسط فواتير الغاز والكهرباء الشهرية للأسرة المكونة من أربعة أفراد بحوالي ثلاثة آلاف وون.

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