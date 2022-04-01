الرئيس المنتخب والمفوضية الأوربية يتفقان على عقد قمة في كوريا

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اتفق الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" ورئيسة المفوضية الأوربية على السعي لعقد قمة في كوريا الجنوبية في النصف الثاني من هذا العام.وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "كيم أون هيه" إن "يون" تحدث هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" أمس الخميس.وخلال المكالمة التي استغرقت 25 دقيقة، ندد "يون" بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه عمل عدواني لا يمكن تبريره على الإطلاق، وأكد على أهمية الاستجابة الموحدة للمجتمع الدولي من أجل السلام في أوكرانيا.ومن جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوربية عن امتنانها للعقوبات التي فرضتها كوريا الجنوبية على روسيا والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها إلى أوكرانيا.واقترح "يون" أن تقوم كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي بتوسيع التعاون في مجالات الصحة والبيئة والتحولات الرقمية، والعمل معا على إنشاء نظام عالمي قائم على القواعد الدولية.واتفقت رئيسة الاتحاد الأوربي مع هذا الرأي، مشيرة إلى كوريا الجنوبية باعتبارها "شريكا استراتيجيا" لأوربا في التعامل مع التحديات العالمية الكبرى.واتفق الجانبان أيضا على مواصلة التعاون في الجهود المبذولة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.