واشنطن تقول إنها تراقب كوريا الشمالية عن كثب تحسبا للمزيد من الاستفزازات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية عن كثب تحسبا لأي استفزازات مستقبلية، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عندما طُلب منه التعليق على تلك التقارير الإعلامية.وقال "برايس" إنه لا يمكنه التوسع فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية، لكن كوريا الشمالية انخرطت في عدد من الاستفزازات في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى زيادة المراقبة من قبل الولايات المتحدة.وقال المتحدث إن الولايات المتحدة "أوضحت أن مواصلة الاستفزازات ستؤدي إلى ردود إضافية من جانب المجتمع الدولي".وأضاف أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع كوريا الجنوبية واليابان في الأمم المتحدة، وكذلك مع شركائها وحلفائها العالميين.وحث "برايس" مجلس الأمن الدولي على اتخاذ رد مناسب عند مواجهة التهديدات للسلم والأمن الدوليين، قائلا إن مجلس الأمن هو المكان الأبرز في العالم للتعامل مع مثل تلك التهديدات.