زيادة الحد الأقصى للتجمعات الخاصة وتمديد ساعات عمل المطاعم والمقاهي

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قررت الحكومة الكورية زيادة الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 8 إلى 10 أشخاص والسماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى منتصف الليل.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن تلك القرارات اليوم الجمعة خلال اجتماع للحكومة بشأن الاستجابة لفيروس كورونا.وسوف تدخل قواعد التباعد الاجتماعي المخففة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، وستظل سارية لمدة أسبوعين حتى 17 أبريل.وتشمل المرافق التي تخضع لقيود ساعات العمل المخففة: مؤسسات الحياة الليلية وغرف الكاريوكي والمرافق الرياضية الداخلية ومقاهي الإنترنت ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية.وتعتزم الحكومة رفع جميع تدابير التباعد الاجتماعي بعد التأكد من أن الموجة الحالية قد تجاوزت ذروتها ويصبح التراجع في عدد الإصابات واضحا.وقال رئيس الوزراء إنه إذا استطاعت الحكومة تخفيض عدد الحالات الحرجة والوفيات وحافظت على إدارة مستقرة للنظام الطبي خلال الأسبوعين القادمين، فسوف تنفذ إصلاحات جذرية لإجراءات التباعد الاجتماعي في المرة القادمة.