سيول وواشنطن تناقشان الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

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عقد كبار المسؤولين التجاريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات عبر الفيديو أمس الخميس لمناقشة الإطار الاقتصادي الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن الوزير "يو هان كو" عقد مباحثات مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" عبر الفيديو أمس الخميس، حيث رحب "يو" بالمبادرة التي تقودها الولايات المتحدة، قائلا إنها تأتي في وقت أصبح التعاون فيه ضروريا داخل منطقة المحيطين التي تعد محورا رئيسيا للاقتصاد العالمي.وأضاف أن المناقشات تجري في كوريا الجنوبية بشأن المبادرة بين الوزارات المعنية وفريق عمل مشترك يضم مسؤولين حكوميين وخبراء مدنيين، وخلال اجتماع لفريق العمل عُقد يوم الثلاثاء، قدم مسؤولو الصناعة والخبراء المحليون تقييما إيجابيا للمبادرة الجديدة، باعتبار أنها يمكن أن تضع إطارا للمعايير والتعاون لأجندة التجارة الجديدة.وفي أكتوبر الماضي، اقترحت إدارة "بايدن" أن تنضم كوريا الجنوبية إلى هذا الإطار الذي يُعتبر على نطاق واسع محاولة من واشنطن لمواجهة النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين في المنطقة.وتعد المحادثات الأخيرة بين "يو" و"تاي" هي السادسة منذ إعلان "بايدن" عن تلك المبادرة.