سي إن إن تقول إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية

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نقل تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن خمسة مسؤولين أمريكيين أمس الخميس قولهم إن كوريا الشمالية استأنفت مؤخرا أنشطة حفر الأنفاق والبناء في موقعها للتجارب النووية في "بونغ كيه ري"، وهو ما يبدو أنه استعداد لإجراء تجربة نووية.وقال المسؤولون أيضا إن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة والدول الحليفة ترى أن أنشطة الحفر الجارية حول الأنفاق التي كانت قد أغلقت سابقا، سوف تكون خطوة أساسية نحو استئناف التجارب النووية تحت الأرض.وأضاف التقرير أنه لا يمكن حتى الآن التكهن بمدى قدرة النظام الكوري الشمالي على إجراء اختبار في ذلك الموقع النووي، مشيرين إلى أن الإطار الزمني يعتمد على سرعة العمل.وتتفق هذه التصريحات مع التقييم الأخير للجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية يبدو أنها تعمل على ترميم منشأة التجارب النووية، بعد أن كانت قد هدمتها جزئيا قبل أربع سنوات.ففي أبريل 2018، دمرت كوريا الشمالية بعض الأنفاق في موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية بحضور بعض الصحفيين الدوليين.