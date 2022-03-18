الصادرات الكورية تسجل أعلى مستوى لها في مارس

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تجاوز حجم الصادرات الكورية 63.4 مليار دولار في شهر مارس الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية 63 مليارا و480 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ أن بدأت عملية جمع البيانات ذات الصلة في عام 1956.وبهذا تكون الصادرات الكورية قد شهدت زيادة لـ17 شهرا متتالية منذ نوفمبر من عام 2020.وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه الموصلات بلغت 13.1 مليار دولار، والمنتجات البيتروكيميائية 5.4 مليار دولار، في مارس، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس شهري.أما حجم الواردات الكورية في مارس فبلغ 63 مليارا و620 مليون دولار، مسجلة بذلك أيضا أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن ثم شهدت التجارة الكورية عجزا تبلغ قيمته 140 مليون دولار في مارس، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والمواد والخام.