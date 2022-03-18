توقعات بزيادة التضخم في كوريا الجنوبية لشهر مارس

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توقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن يشهد معدل التضخم في شهر مارس زيادة كبيرة نتيجة لتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال نائب وزير المالية "لي أوك وان" اليوم الجمعة إن كوريا ستشهد ارتفاعا حادا في معدل التضخم لشهر مارس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.وأشار "لي" إلى إن سعر اللتر الواحد من البنزين في البلاد في شهر مارس ارتفع بأكثر من 200 وون مقارنة بالشهر الأسبق.وسجلت أسعار المستهلك في كوريا ارتفاعا يزيد عن 3% للشهر الخامس على التوالي منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل ارتفاع أسعار المستهلك لشهر مارس 4%.وتدرس الحكومة الكورية حاليا إمكانية توسيع نطاق تخفيض نسبة الرسوم الضريبية على الوقود من 20% إلى 30%، تماشيا مع التطورات التي ستحدث في أسعار النفط العالمية وأسعار المستهلك في البلاد خلال الأسبوع القادم.