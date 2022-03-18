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إصابات كورونا في كوريا تقل عن 300 ألف

Write: 2022-04-01 12:12:35Update: 2022-04-01 15:10:05

إصابات كورونا في كوريا تقل عن 300 ألف

Photo : KBS News

انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 300 ألف، مما يشير إلى أن موجة المتحور "أوميكرون" بدأت في الانحسار.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن 280 ألفا و273 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 48 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 13 مليونا و375 ألفا و818 شخصا.
وانخفض عدد الإصابات اليومية بحوالي 40 ألفا عن اليوم الأسبق، ليقل عن مستوى 300 ألف للمرة الأولى منذ يوم الاثنين، وبحوالي 60 ألفا مقارنة بالأسبوع الماضي.
وزاد عدد الوفيات بمقدار 360 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و590 حتى الآن.
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