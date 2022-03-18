الرئيس المنتخب يحضر مراسم إحياء ذكرى انتفاضة الثالث من أبريل في جيجو

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من المقرر أن يحضر الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" مراسم الذكرى الرابعة والسبعين على انتفاضة الثالث من أبريل في جزيرة جيجو، والتي ستقام بعد غد الأحد.وقالت "كيم أون هيه" المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "يون" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن "يون" قد وعد خلال حملاته الانتخابية في جزيرة جيجو في شهر فبراير الماضي بحضور المراسم إذا تم انتخابه رئيسا للبلاد، وأنه سيحضر المراسم تنفيذا لوعده.وأضافت المتحدثة "كيم" أن الرئيس المنتخب "يون" يعتقد أنه يتوجب على أفراد الشعب إحياء ذكرى أرواح المواطنين الضحايا الأبرياء بغض النظر على سبب اندلاع الانتفاضة.وكان "يون" قد أعرب عن اعتقاده بأن المشاركة في إحياء ذكرى انتفاضة الثالث من أبريل ستكون خطوة نحو تحقيق السلام والوحدة الوطنية وفقا لروح حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية.وفي حالة مشاركته في مراسم إحياء هذه الذكرى بالفعل، سيكون أول رئيس من حزب محافظ يشارك في مثل تلك المراسم.وقالت المتحدثة "كيم" إن الرئيس المنتخب "يون" سيلتقي في وقت لاحق من اليوم مع سفراء كل من الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية، لبحث القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين كوريا وتلك الدول في مجالات الطاقة والإنشاءات والبنية التحتية.