55 % من المواطنين الكوريين يتوقعون أداء جيدا للرئس المنتخب خلال فترة رئاسته

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توقع أكثر من 50% من المواطنين الكوريين أن يؤدي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" أداء جيدا خلال السنوات الخمس القادمة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من مارس على 1001 من المواطنين البالغين، توقع 55% من المشاركين في الاستطلاع أداء جيدا للرئيس المنتخب "يون" خلال رئاسته التي ستمتد خمس سنوات، فيما أعرب 41% منهم عن توقعات متشائمة حول أداء الرئيس المنتخب، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الحالي "مون جيه إين" بلغت 42%، فيما بلغت معدلات المعارضة 49%.وقالت "غالوب كوريا" إن متوسط معدلات تأييد الرئيس "مون" خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 42%.وبلغت معدلات تأييد كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 36%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.