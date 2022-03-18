الحكومة الكورية تدرس إلغاء حميع إجراءات التباعد الاجتماعي باستثناء ارتداء الكمامات

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قالت الحكومة الكورية إنها تدرس حاليا إمكانية إلغاء جميع إجراءات التباعد الاجتماعي، بما في ذلك ساعات عمل المطاعم والمقاهي، باستثناء ارتداء الكمامات، إذا انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بشكل كبير خلال الأسبوعين القادمين.وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" في موجز صحفي اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت زيادة الحد الأقصى للتجمعات والسماح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى منتصف الليل اعتبارا من يوم الاثنين القادم، ولمدة أسبوعين.وسوف تقوم الحكومة بإجراء دراسة حول إلغاء جميع قواعد التباعد الاجتماعي بشأن ساعات عمل المطاعم والمقاهي والتجمعات الخاصة وتنظيم الأحداث كبيرة الحجم، باستثناء الارتداء الإجباري للكمامات.وقد شدد أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة والدوائر السياحية على ضرورة إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي وتوسيع نطاق تقديم تعويضات المالية ليشمل عددا أكبر من الذين تضرروا من جائحة كورونا.