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الاقتصادية

الأجانب يتخلصون من أكثر من 7 تريليونات وون من الأسهم الكورية في الربع الأول

Write: 2022-04-04 10:11:59

الأجانب يتخلصون من أكثر من 7 تريليونات وون من الأسهم الكورية في الربع الأول

Photo : YONHAP News

تبين أن المستثمرين الأجانب قد باعوا من الأسهم الكورية بما يزيد عن 7 تريليونات وون في الربع الأول من هذا العام، مع استمرار هبوط مؤشر السوق الرئيسي.
ووفقا لبورصة كوريا يوم أمس الأحد، باع الأجانب ما قيمته 7,6 تريليون وون من الأسهم المحلية في الفترة من يناير إلى مارس.
وكان صافي البيع 5,8 تريليون وون في مؤشر كوسبي الرئيسي، وصافي البيع 1,8 تريليون وون في مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا.
واتضح أن المستثمرين الأجانب تخلصوا من صافي 5,1 تريليون في سوق كوسبي في شهر مارس وحده، وهي أكبر عملية بيع شهرية منذ أغسطس الماضي. ووبالتالي تراجعت الملكية الأجنبية للأسهم الكورية الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ ست سنوات عند 31,61%، يوم الجمعة الماضي.
وتُعزى عمليات البيع الأخيرة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك المخاوف بشأن تحول الحكومة الكورية إلى سياسة مالية صارمة، والأزمة الجيوسياسية في المنطقة، والضغط التضخمي المتزايد.



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