يون يتعهد ببذل جهود لاستعادة شرف ضحايا مذبحة 3 أبريل

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تعهد الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" باستعادة شرف الضحايا وعائلاتهم الثكلى في المذبحة المدنية التي وقعت في 3 أبريل من عام 1948 في جزيرة جيجو.جاء ذلك في أثناء حضور "يون" حفلا بمناسبة الذكرى الـ74 لانتفاضة جيجو، صباح أمس الأحد. وفي الاحتفال الذي أقيم في حديقة السلام في جيجو، قال يون إن كوريا الجنوبية مسؤولة عن مداواة الجروح والعناية بالندوب التي خلفها الحادث كخطوة نحو المصالحة والازدهار المشترك والمستقبل.وأكد يون، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية ببذل قصارى جهده لتعويض أسر الضحايا بشكل مناسب في حالة انتخابه، على أنه من واجب الديمقراطية الليبرالية تكريم واحتضان الضحايا الأبرياء بحرارة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس من حزب محافظ حفلا بمناسبة هذه الذكرى السنوية.ويذكر أن عشرات الآلاف من المدنيين قد قُتلوا في جزيرة جيجو على أيدي السلطات الكورية آنذاك في حملات مسلحة على مدى سبع سنوات بعد حادث 3 أبريل عام 1948، في أعقاب الحكم الاستعماري الياباني الذي امتد من عام 1910 حتى عام 1945.