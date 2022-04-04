التوصل إلى اتفاق في المناقشات بشأن خطة يون لنقل المكتب الرئاسي

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توصلت الحكومة الحالية ومكتب الرئيس المنتخب "يون صوك يول" إلى اتفاق بشكل عام بشأن استخدام صندوق احتياطي الدولة لتمويل خطة يون لنقل المكتب الرئاسي.وقد توصل الجانبان إلى توافق في المفاوضات على مستوى العمل بشأن إنفاق أقل من 40 مليار وون لخطة نقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع، بعدما طلب يون في البداية 49,6 مليار وون لتنفيذ عملية النقل.ووفقا لمسؤول في فريق العمل الانتقالي أمس الأحد، طلب مكتب يون موافقة الحكومة على استخدام ما بين 30 مليار و40 مليار وون من الصندوق الاحتياطي.وقال المسؤول إن المناقشات على مستوى العمل انتهت دون خلافات كبيرة، موضحا أن الموافقة ستصدر على الأرجح في اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء إذا أعطى المكتب الرئاسي الضوء الأخضر لها.وقد اتفق "لي تشول هي" مساعد الرئيس "مون جيه إين" للشؤون السياسية مع "تشانغ جي وون" كبير مساعدي الرئيس المنتخب "يون"، شفهيا، على متابعة نتائج المناقشات على مستوى العمل. ومع ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة الحالية ستوافق على المبلغ بالكامل في اجتماع مجلس الوزراء.