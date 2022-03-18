إصابات كورونا في كوريا تنخفض إلى أقل مستوى منذ أواخر فبراير

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى لها منذ حوالي 40 يوما.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن 127 ألفا و190 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 15 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، وذلك بانخفاض مقداره حوالي 100 ألف حالة مقارنة باليوم الأسبق.وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا 14 مليونا وألفا و406 أشخاص.وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 17 ألفا و453 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 218 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.ومن ناحية أخرى، بدأ اليوم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي المعدلة التي تقضي بزيادة الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 8 إلى 10 أشخاص، وتسمح للمطاعم والمقاهي بالعمل حتى منتصف الليل، وسوف يمتد تطبيق هذه الإجراءات المعدلة لمدة أسبوعين.