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السياسية

يون يرشح هان دوك سو لرئاسة الوزراء

Write: 2022-04-04 11:16:56Update: 2022-04-04 14:15:33

يون يرشح هان دوك سو لرئاسة الوزراء

Photo : YONHAP News

رشح الرئيس المنتخب "يون صوك يول" رئيس الوزراء الأسبق "هان دوك سو" ليكون أول رئيس للوزراء في حكومته.
وأعلن يون عن هذا الترشيح بعد ظهر أمس الأحد في مؤتمر صحفي في مكتب اللجنة الانتقالية في سيول، حيث قال إنه تم اختيار هان لأنه شغل مناصب رئيسية مختلفة بكفاءة، كما أن لديه خبرة طويلة، وبغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وعند الإعلان عن الترشيح، قال يون إن الحكومة الجديدة يجب أن تضع الأساس للانتعاش الاقتصادي وسط الصعوبات في الداخل والخارج والاستعداد بشكل كامل لعصر يتم فيه الجمع بين الاقتصاد والأمن كعامل واحد. وأضاف يون أن هان لديه خبرة كبيرة في التجارة والاقتصاد والدبلوماسية، وأنه الشخص المناسب للإشراف على مجلس الوزراء والقيام بشؤون الدولة بناء على خبراته الوفيرة.
ومن جانبه تعهد المرشح البالغ من العمر 72 عاما ببذل قصارى جهده لتحقيق نتائج جيدة بالتعاون مع يون والإدارة وعامة الشعب. وقد خدم هان في كل من الحكومات الليبرالية والمحافظة، وشغل مناصب عليا بما في ذلك وزير المالية ورئيس الوزراء في ظل حكومة روه مو هيون، وسفير كوريا لدى الولايات المتحدة في ظل إدارة لي ميونغ باك.



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